Battiti Live 2022, la scaletta della terza puntata di stasera

Line-up lunga per la terza puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live da Gallipoli: sul palco anche Fedez, Malgioglio e LDA

Prosegue il viaggio nella musica di Radio Norba Cornetto Battiti Live, storico evento pugliese trasmesso su Italia 1 con la conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Il terzo appuntamento da Gallipoli andrà in onda oggi, martedì 19 luglio, in prima serata, dopo il successo dei due precedenti eventi. Sul palco Radio Norba Cornetto Battiti Live sono ospiti ogni settimana artisti di calibro nazionale e internazionale, che si esibiscono sui palchi della Puglia. Prima del concerto di Gallipoli, il tour di Radio Norba Cornetto Battiti Live è stato a Bari. L’evento, dopo due anni di pandemia, è tornato a essere itinerante davanti a migliaia di persone ed è diventato un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della musica. La scaletta di Battiti Live 2022 a Gallipoli si presenta piuttosto lunga e articolata, per soddisfare i gusti di tutti gli amanti della musica.

LA SCALETTA DI BATTITI LIVE A GALLIPOLI

La terza puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live è all’insegna della musica pop. Gli autori dei principali tormentoni estivi che si esibiscono sul palco di Gallipoli sono chiamati all’esecuzione di due o tre brani del loro repertorio e, proprio per la lunghezza della scaletta, non sono previsti bis. Tuttavia, gli artisti spesso si intrattengono con i conduttori e non di rado coinvolgono il pubblico in qualche sketch. I temi sono quelli televisivi, ben più marcati rispetto a quelli di un concerto tradizionale, e i cantanti sono chiamati a rispettarli. Ecco la scaletta di Battiti Live a Gallipoli, anche se non è sicuro sia l’esatto ordine di uscita dei cantanti:

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Irama

Albe

LDA

Fedez, Mara Sattei, Tananai

Darin

Cristiano Malgioglio

Bianca Atzei

Gabry Ponte

Dargen D’Amico

Fred De Palma

Malika Ayane

Federico Rossi

Giordana Angi

Riki

Mr Rain

Alfa

Big Boy

Dani Faiv

Blind

Random

Cioffi

LE ESIBIZIONI ON THE ROAD DI BATTITI LIVE

Oltre agli artisti sul palco principale, il format di Radio Norba Cornetto Battiti Live prevede anche una serie di esibizioni on the road da parte di artisti straordinari del panorama musicale internazionale. Durante la terza puntata, Bob Sinclair, da Massafra e Noemi da Cisternino animeranno il pubblico dai palchi secondari, regalando ore di bella musica anche a chi non ha potuto essere a Gallipoli. A loro si aggiunge anche Mariasole Pollio, che avrà il compito di raccogliere a caldo le sensazioni del pubblico presente nelle piazze del Radio Norba Cornetto Battiti Live.

DOVE VEDERE LA TERZA PUNTATA DI BATTITI LIVE 2022

L’evento è trasmesso in prima serata su Italia 1 martedì 19 luglio a partire dalle 21.20 circa. Si tratta della seconda delle due puntate che sono state registrate a Gallipoli gli scorsi 2 e 3 luglio. Il concerto viene trasmesso anche in streaming sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity, dove verrà reso disponibile on-demand poche ore dopo il termine della trasmissione.