Sex and the City: I look più trendy direttamente dal set del revival

I fan di Sex and the City lo sanno: la moda è sempre stata un caposaldo della serie e dei film. Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Hermès e la sua Birkin: se questi marchi suonano familiari probabilmente è anche merito della serie creata da Darren Star che nel lontano 1998 sdoganò e rivoluzionò il racconto del sesso in tv. E anche i nostri armadi. Per questo non sorprende che sul set del revival, in arrivo prossimamente su HBO Max e intitolato And Just Like That…, i fotografi si siano precipitati per immortalare gli outfit delle protagoniste, ora alle prese con la vita da amiche cinquantenni nella New York di oggi. Alcune pagine Instagram, tra cui @everyoutfitonsatc e @justlikethatcloset, hanno selezionato i look più interessanti focalizzandosi su abiti, dettagli e accessori destinati a diventare tendenza. Scopriamoli insieme.

La moda sul set di And Just Like That…

Iniziamo con la prima foto ufficiale del revival di Sex and the City (la vedete nel dettaglio anche in basso) che mostra le tre protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis) per le strade di New York. L’impressione è che i look scelti rispecchino totalmente le personalità dei rispettivi personaggi, con Miranda nuovamente con uno stile androgino in sfumature del bianco e del grigio, Carrie con una gonna larga vintage d’ispirazione vittoriana con una fantasia a scacchi bianca e nera; ai piedi le intramontabili Mary Jane (queste sono di Celine) e sulle spalla una borsa a tracolla intrecciata insieme a un cappello di Monrowe. Charlotte sfoggia invece un look che ricorda, per certi aspetti, uno stile à la Monica Bellucci, con una romantica blusa off-shoulder a pois di Carolina Herrera e una sempre verde gonna a tubino nero.

In un’altra foto rubata dal set, invece, ritroviamo Charlotte con una maxi gonna plissettata e asimmetrica di Balenciaga abbinata a delle intramontabili decolletè gialle di Manolo Blahnik che bene si abbinano alla cintura che ha in vita. La chicca che è impossibile non notare? La borsetta con i sacchetti per il suo nuovo cagnolino, un bulldog inglese, targata Burberry! Sempre Charlotte sfoggia altrove un look ancora più romantico, con una camicetta rosa con maniche a sbuffo e un’ampia gonna bianca a vita alta.

Miranda è stata avvistata invece con un abito fantasia dello stilista Dries Van Noten (perfettamente in armonia con i suoi colori) portato con disinvoltura insieme a un paio di zeppe e a una tote bag di rafia con la stampa di… Bernie Sanders! Da Miranda potevamo aspettarcelo.

Spende di luce propria, infine, la new entry Nicole Ari Parker (che interpreterà un nuovo personaggio cioè Lisa Todd Wexley, una madre di tre figli di Park Avenue che fa la documentarista). L’attrice indossa un coloratissimo abito dai toni caldi abbinato a una maxi collana e a una borsa arancio, un pezzo unico di Veronica Silicani.

