Meghan Markle crea per Netflix la serie animata Pearl

Sarà una serie animata intitolata Pearl uno dei primi progetti che l’ex duchessa di Sussex Meghan Markle creerà e produrrà a livello esecutivo per Netflix. L’idea è nata in seno all’accordo firmato da lei e dal marito, il Principe Harry, con il colosso dello streaming lo scorso anno tramite la loro società di produzione Archewell Productions.

Pearl: La trama della serie animata creata da Meghan Markle

Pearl, attualmente in sviluppo, è descritta come “una serie per famiglie incentrata sulle avventure di una ragazzina di 12 anni, ispirata da diverse donne influenti della storia”. Amanda Rynda (The Loud House, Gravity Falls) sarà showrunner e produttrice esecutiva. “Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl è in un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita”, ha detto Markle in una nota. “Sono entusiasta che Archewell Productions, in partnership con Netflix e questi incredibili produttori, dia vita a questa nuova serie animata che celebra donne straordinarie che hanno fatto la storia”.

Gli altri progetti della Archewell Productions

Pearl è il secondo progetto nato dalla partnership tra Harry e Meghan con Netflix dopo Heart of Invictus, una docuserie che seguirà gli atleti – tutti veterani di guerra rimasti feriti o menomati mentre erano in servizio – che si preparano a competere nell’evento sportivo internazionale degli Invictus Games, fondato proprio dal Duca di Sussex. Nella docuserie apparirà il principe Harry in persona, anche produttore esecutivo.

