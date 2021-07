Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta pronta per Ballando con le stelle? Parla l’ex gieffina

Milly Carlucci è già al lavoro per scegliere i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il popolare talent show targato Rai. Tra i vari nomi è spuntato anche quello di Maria Teresa Ruta, ex protagonista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Maria Teresa: dal Grande Fratello Vip a Ballando con le stelle?

Maria Teresa è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare l’influencer Tommaso Zorzi. Ospite a RTL 102.5 News, l’ex gieffina ha parlato della sua grande passione per il ballo rivelando che parteciperebbe molto volentieri a Ballando con le stelle.

“Ballando con le stelle? Mi piace, è ovvio che ci andrei! Io farei qualsiasi cosa, mi butto!” ha dichiarato Maria Teresa a Francesco Fredella. Chissà se la Carlucci prenderà seriamente in considerazione la possibilità di avere nel cast di Ballando con le stelle l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Parlando proprio del Gf Vip e della possibilità di fare l’opinionista, la Ruta ha dichiarato: “Sarei inappropriata”. L’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha spiegato infatti che si troverebbe in difficoltà a ricoprire un ruolo del genere. Maria Teresa ha infine concluso parlando della storia d’amore di sua figlia Guenda con Mirko Gancitano: “Lui non l’ho ancora conosciuto, so che è un bravissimo ragazzo e si vede da come si sta comportando. […] Mi basta sentire il respiro di Guenda dal telefono e capisco che è felice! Si tratta di una cosa che accade all’improvviso e che se capita è straordinario. Sono felice per la felicità di Guenda”.

