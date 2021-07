Bocci-Chiatti, voci di crisi: lei lancia una frecciata sui social

Se è vero che tre inidizi fanno una prova, allora le voci di una presunta crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti potrebbero essere più concrete di quanto si pensi. Da giorni serpeggiano rumors sulla coppia di attori – sposati dal 2014 e genitori di Enea e Pablo – e osservando i loro profili social fare uno più uno non è così difficile.

Pare che a far perdere le staffe a Laura sia stata una collega del marito un po’ troppo invadente tra like e commenti, poi rigorosamente scomparsi. Così come da qualche settimana è scomparsa qualsiasi interazione social tra i due, a parte una loro vecchia foto pubblicata da lui nelle storie Instagram – e ricondivisa da lei – il 15 luglio, giorno del compleanno dell’attrice umbra, ma senza aggiungere altro. A proposito di ‘scomparse’, non c’è più neanche il commento di Marco sotto a una foto di Laura degli inizi di giugno, gesto che aveva messo a tacere le voci di crisi che circolavano già da allora. Scrollando i profili di entrambi, infine, dà nell’occhio un’altra grande mancanza: le dediche che erano soliti farsi ogni 5 luglio per il loro anniversario di matrimonio.

La frecciata di Laura Chiatti

Nell’indagine social – e siamo già a più di tre indizi – arriva l’ultimo post di Laura Chiatti a lasciar intendere che siamo sulla pista giusta. “Parlarsi attraverso i post. La nuova frontiera del disagio sentimentale”, queste le parole condivise dall’attrice che tagga una delle sue più care amiche e aggiunge: “Tu sai”. E i follower-detective si scatenano. Nel frattempo Marco Bocci continua il suo tour teatrale in giro per l’Italia e qualche giorno fa, sempre su Instagram, ha pubblicato un selfie con il cugino Gianluca Mastrococco da quella che ha scritto essere “casa nuova”. Di chi dei due?

