Rihanna non bada a spese per le vacanze: oltre 400mila dollari d’affitto per una casa

Dopo un mese di ricerche per la perfetta casa sulla spiaggia degli Hamptons da affittare questa estate, sembra che Rihanna abbia trovato quella che fa per lei. Secondo quanto riferisce il New York Post, la star ha preso in affitto una mega villa di cinque camere e sei bagni da metà luglio a metà agosto, per una cifra monstre di 415mila dollari. Spiaggia e molo privati, piscina riscaldata, portico, pavimenti di legno, finestre enormi e una vista mozzafiato sull’Oceano sono tra le caratteristiche clou della casa sul lungomare situata nella zona di Southampton, nella parte orientale di Long Island. In questa reggia, nel 2014, è stato girato il reality “Kourtney and Khloé Take The Hamptons“, spin off di “Al passo con i Kardashian“.

Tgcom24