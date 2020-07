Rai1, stasera va in onda la seconda stagione di “Non dirlo al mio capo”

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai1 alle 21.25 nella seconda stagione della seguitissima commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma, ora che tutto è chiaro a tutti e che ogni piccolo segreto, anche sentimentale, è venuto alla luce, allo studio Vinci le cose sembrano andare finalmente al meglio. O almeno così pare. Dietro l’angolo, infatti, si scorgono per tutti nuove insidie, tra ex che ritornano, figli che crescono, nuovi amori che sbocciano e ospiti inattesi che diventano ingombranti.

Nel primo episodio intitolato “Omnia vincit amor”, Lisa è socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nina, l’ex moglie di Enrico, è pronta a tutto per provare a salvare il suo matrimonio. Tutto questo contemporaneamente al fatto che un giovane avvocato rampante, Massimo Altieri, dichiara di voler intentare una causa allo studio, mettendo Lisa ed Enrico di fronte a una enorme richiesta di danni. Intanto Perla scopre che le sono state bloccate tutte le carte di credito e Lisa riceve la visita inaspettata della sorellastra Aurora, una ragazza della stessa età di Mia,che arriva a scombinare gli equilibri già precari della sua famiglia.

Nel secondo episodio dal titolo “Il tre non è il numero del perfetto”, Lisa, per un imprevisto, non riesce a sostenere l’esame. In difficoltà si trova costretta a mentire di nuovo al suo capo. Nel frattempo Enrico vorrebbe far firmare a Nina le pratiche per il divorzio, ma lavorando di nuovo insieme, ritrovando la sintonia professionale, finiscono per riavvicinarsi. Mia è preoccupata perché vede Romeo freddo e distante. Perla, che nel frattempo ha incominciato a lavorare come segretaria nello studio Vinci, vuole dimostrare a Lisa di riuscire nell’impresa di dividersi perfettamente tra il nuovo lavoro e il suo essere la tata di Giuseppe e Mia.