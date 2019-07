L’estate di Rai4

Come ogni estate, neanche quest’anno Rai4 va in vacanza e propone, tra prima e seconda serata, un palinsesto ricco di novità.

Il mese di luglio è contraddistinto dal grande cinema con ben 5 prime serate dedicate a prime visioni assolute. Alla prima di Brutti e cattivi, la commedia criminale con Claudio Santamaria, Marco D’Amore e Sara Serraiocco presentata alla 74^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, seguirà, domenica 21 luglio, in occasione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, Operazione Avalanche, il mockumentary di genere fanta-spionistico diretto e interpretato da Matt Johnson e ambientato in piena Guerra Fredda, quando la competizione tra USA e Unione Sovietica per la corsa allo spazio e la conquista della luna era al culmine.

Il 23 luglio, sempre alla 21:15, sarà la volta del thriller paranormale con Drowning Ghost – Oscure presenze, inquietante storia di omicidi e indagini tra passato e presente, dove un delitto irrisolto sembra ripetersi ai danni di alcuni studenti del college; dirige lo svedese Mikael Håfström. Drowning Ghost–Oscure presenze è il primo film del ciclo “Pop Thriller” che accompagnerà gli spettatori per tutti i martedì di agosto.

Mercoledì 24 luglio alle 21:15 arriverà su Rai 4 il ladro gentiluomo più famoso del piccolo schermo, Lupin III, protagonista dell’omonimo anime di Monkey Punch e ora in carne ed ossa nel lungometraggio diretto da Ryuhei Kitamura: Lupin III – Il film.

Concluderà il mese, domenica 31 luglio sempre alle 21:15, la commedia fantascientifica Addio fottuti musi verdi, che ha portato al cinema il talento irriverente dei The Jackal.

Luglio è caratterizzato anche da un imperdibile evento musicale: domenica 28 in prima serata andrà in onda Tomorrowland 2019, in diretta da Boom, in Belgio, la più celebre manifestazione internazionale dedicata alla musica elettronica e dance, con il commento italiano di Ema Stockholma, Pippo Lorusso e DJ Osso.

Il mese di agosto, invece, si aprirà lunedì 5 alle 21:15 con il film in prima visione assoluta Repeaters, thriller fantascientifico in cui tre ragazzi, intrappolati in un loop temporale, si dedicano alle più deplorevole azioni, convinti che questo non avrà conseguenze ma… si sbagliano!

La programmazione cinematografica di agosto sarà distinta dalla partenza di due cicli che proseguiranno nel mese di settembre: Family Crimes (ogni mercoledì dal 21 agosto in prima serata), che esplora i più oscuri meandri dell’istituzione familiare e My Name Is Jason (ogni sabato dal 31 agosto in prima e seconda serata), incentrato invece sulla star inglese del cinema action Jason Statham, con una scelta di classici.

Ma agosto sarà anche il mese delle serie tv di qualità con la quarta stagione, in prima visione, de Le regole del delitto perfetto, dal 6 agosto ogni martedì in seconda serata.

Infine, lunedì 12 agosto, in seconda serata, andrà in onda lo Speciale di Wonderland dedicato a La Guarimba Film Festival, all’interno del quale sarà programmata una selezione di cortometraggi vicini all’immaginario fantastico e thriller del canale, tra cui il corto vincitore del premio Rai 4/Rai Cinema Channel, annunciato l’11 agosto nel corso della serata di premiazione del Festival.