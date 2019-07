Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme?

C’è un colpo di scena nella “soap-opera” interpretata Lady Gaga e Bradley Cooper.

Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, la coppia di A Star Is Born, sarebbe andata a vivere insieme in un appartamento di New York. Il pettegolezzo che ha fatto impazzire i fan è trapelato grazie a In Touch Magazine, un settimanale americano di gossip.

Non ci sarebbe nessuna conferma da parte dei diretti interessati dato che a parlare è una fonte anonima vicina a Lady Gaga. La neo-coppia vivrebbe insieme in appartamento del West Village di proprietà di Cooper. Un nido d’amore di tutto rispetto per un duo di artisti che ancora non è uscita allo scoperto. Secondo la gola profonda, Lady Gaga e Bradley Cooper sarebbero estremamente innamorati ma per ora il matrimonio non è nelle loro intenzioni, anzi la priorità è vivere la loro love story lontano dai flash dei fotografi e oltretutto non hanno nessuna intenzione di ufficializzare l’unione. C’è però un risvolto inaspettato, che potrebbe rendere vano il gossip trapelato nelle ultime ore.

Più volte il tabloid è stato accusato di riportare notizie non vere, scritte da fonti poco attendibili e inoltre, molto spesso, la stessa Lady Gaga ha affermato che “In Touch Magazine” racconta un cumulo di bugie. La verità resta un mistero. Sarà tutto vero? O è solo un becero gossip? I fan intanto continuano a sognare.

Carlo Lanna, ilgiornale.it