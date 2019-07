Gigi Marzullo: “Per me è un diritto corteggiare una donna”

Gigi Marzullo, intervistatore cult della televisione, si concede poco quando le interviste le deve “subire”. Per Pierluigi Diaco ha fatto una eccezione così è apparso a Io e te, su Raiuno. E ha regalato perle divine. Gigi è sposato con Antonella, portata all’altare dopo 20 anni di relazione. “Per me è un diritto corteggiare una donna, specie se è una bella donna”. Il suo corteggiamento non è solo intellettuale. “All’inizio sì, ma poi il momento del K.O. arriva. Quando devi fare gol, devi farlo”.

Marzullo parla della sua fitta chioma: “Tutte le mattina vado dal parrucchiere, prima di venire in Rai a registrare. Mi faccio uno shampoo, mi pettino e vengo a lavorare“. La carriera televisiva, per lui, è arrivata come alternativa all’altro desiderio, quello di fare il medico: “Avevo una grande sintonia con i malati di mente, ho sempre pensato che abbiano una sensibilità molto più pronunciata della nostra, che a volte non riescono a controllare. Non ti nascondo che di tanto in tanto vado ad Avellino in una clinica per persone con disturbi”.

Infine il segreto del mestiere delle sue interviste: “Le domande le scrivo io, con l’aiuto dei miei collaboratori. Le scrivo durante la settimana, facendomi ispirare dalle cose che vedo intorno a me. Poi la domenica, intorno al tavolo di Fabio Fazio, mi lascio ispirare perché è un’atmosfera bellissima”.

