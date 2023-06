Paul McCartney: “Nuovo singolo dei Beatles grazie all’intelligenza artificiale”

L’artista annuncia alla Bbc che entro l’anno pubblicherà una canzone lasciata da John Lennon e rielaborata attraverso le nuove tecnologie

Quello di Paul McCartney alla Bbc è un annuncio a sorpresa che piacerà molto ai fan dei Beatles. Entro l’anno, grazie all’intelligenza artificiale che ha isolato la voce di John Lennon da una vecchia cassetta, uscirà infatti il nuovo singolo. La canzone, pare si tratti di “Now and then” anche se Paul non l’ha detto esplicitamente, è stata rielaborata utilizzando tecnologie di machine learning.

“Sarà l’ultimo disco dei Beatles, l’abbiamo appena finita e la canzone uscirà entro quest’anno”, sottolinea Paul McCartney al programma Today di BBC Radio 4.

Anche se non fa mai il nome della canzone, tutti sono convinti che si tratti appunto di “Now and then”, di cui già in passato era stata annunciata la pubblicazione. La Bbc ricorda infatti che Paul aveva ricevuto una demo nel 1994 da Yoko Ono, la vedova di John Lennon. Si trattava di una cassetta con la scritta: “Per Paul”. Un brano che Lennon, al piano nel suo appartamento di New York, registrò poco prima di morire, l’8 dicembre del 1980. “Si sentiva solo il ritornello, provammo a completarla, ma non eravamo d’accordo se farlo o meno. A George Herrison non piaceva e i Beatles sono una democrazia, quindi decidemmo di non farla”, ha raccontato McCartney. Adesso, grazie all’intelligenza artificiale, è arrivato il momento di farla sentire al mondo.