Mozart: “Devo sposarmi per evitare lo scandalo”: all’asta la lettera drammatica del compositore

Sarà battuta a Londra il 6 luglio da Christie’s

Il prossimo 6 luglio sarà battuta all’asta da Christie’s, a Londra, una drammatica lettera autografa che il grande compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) inviò a una sua amica intima, la baronessa von Waldstätten.

Nella missiva (la cui stima si aggira tra i 350.000 e i 580.000 euro) il ventiseienne dichiarava di doversi sposare entro due giorni per evitare alla futura moglie lo scandalo di essere trascinata fuori di casa dalla polizia. All’epoca della stesura della lettera si sapeva che Constanze conviveva sotto lo stesso tetto di Mozart, il che spinse la madre, Cäcilia Weber, a mandare la polizia a prelevare la figlia dalla casa del musicista per salvare la sua reputazione. Ciò spinse Mozart a dichiarare che l’unica soluzione era quella di sposare Constanze il giorno successivo, o addirittura il giorno stesso, se possibile. La coppia si sposò il 4 agosto 1782.

L’autografo di due pagine, in tedesco, fu scritto da Mozart nell’estate del 1782 mentre si trovava a Vienna. Questa lettera “è sempre stata conservata in collezioni private e non è stata più vista dal pubblico o dagli studiosi dal 1989”, ha commentato Thomas Venning, responsabile di Christie’s Books & Manuscripts. “Le lettere di Mozart sono rare all’asta ed è difficile pensare a un’altra figura storica iconica in cui si possa avere un’equivalente visione non filtrata di un momento così importante e privato”, ha aggiunto.