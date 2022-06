Zac Efron vestirà i panni del wrestler Fritz Von Erich per The Iron Claw

L’attore Zac Efron è stato scritturato per il film che affronterà la vera storia dell’ascesa e caduta della famiglia Von Erich

Nuovo progetto in programma per Zac Efron, ex idolo delle teenager ai tempi di High School Musical. L’attore, infatti, è stato scritturato per il film The Iron Claw, incentrato sulla vera storia dei Von Erich. Essa è stata una famiglia di lottatori negli anni ‘60, entrata a far parte del mondo del wrestling. Ancora non si sa, però, quale sarà il ruolo preciso di Zac Efron, ma quest’ultimo dovrebbe interpretare Fritz Von Erich.

LE PRIME INDISCREZIONI SUL FILM

Il titolo The Iron Claw richiama la mossa finale di Fritz Von Erich durante le lotte. Per chi non seguisse il wrestling, infatti, durante gli incontri i wrestler si specializzano in alcuni colpi definiti “cruciali” o “mosse finali”, dalla potenza tale da mettere ko l’avversario. A tal proposito, la Iron Claw era la tecnica iconica di Fritz Von Erich, con l’obiettivo di sottomettere l’altro wrestler costringendolo a battere le mani sul ring, gesto che equivale alla resa. La pellicola sarà diretta da Sean Durkin, che occuperà anche il ruolo di sceneggiatore insieme a Harrison Huffman, Tessa Ross e Derrin Schlesinger. Il film sarà prodotto dalla House Productions, coadiuvata dalla BBC Films e da Access Entertainment. Per quanto concerne la trama, si sa solo che affronterà l’ascesa e la caduta della famiglia Von Erich, con Fritz che calcato i ring per circa dieci anni, prima di restare nel giro come promotore di incontri di wrestling.

LA CARRIERA DI ZAC EFRON

L’attore classe ‘87, come abbiamo scritto in precedenza, è salito alla ribalta per il ruolo di Troy Bolton in High School Musical, dove è scoccata la scintilla a livello sentimentale con la co-protagonista Vanessa Hudgens, con la quale ha intrattenuto una relazione dal 2005 al 2010. Nel corso della sua carriera, oltre a continuare a interpretare ruoli in commedie sentimentali come 17 again – Ritorno al liceo o Segui il tuo cuore, entrambi diretti da Burr Steers, Zac Efron si è specializzato anche in altri generi. Tra essi, ricordiamo le commedie Cattivi vicini, Cattivi vicini 2 e Nonno scatenato, ma anche film thriller come Gold, in uscita il prossimo 30 giugno. In questo film, Zac Efron è un vagabondo che, insieme a un suo amico, si trovano nel deserto dove trovano una grossa pepita d’oro da estrarre con la dovuta attrezzatura. Pertanto, uno dei due s’incammina alla ricerca degli strumenti adatti, mentre l’altro resta a protezione del tesoro, dovendo però fare i conti con le insidie del posto.