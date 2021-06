Mental, due premi al Prix Italia 2021per la serie di RaiPlay

Tra le produzioni originali di RaiPlay ce n’è una che ha attirato particolare attenzione, e che oggi ha anche ricevuto un importante riconoscimento: è Mental, teen drama prodotto da Rai Fiction e Stand By Me, che si è aggiudicato due premi al Prix Italia 2021, giunto alla 73esima edizione.

La serie ha innanzitutto ottenuto una Menzione speciale nella categoria Web Fiction: nella motivazione, si legge che Mental ha rappresentato “una risposta tempestiva e pertinente alla crisi globale della salute mentale, che ha lasciato i giovani particolarmente vulnerabili. Con una grafica forte e un linguaggio su misura per il suo pubblico di destinazione, Mental gestisce il suo delicato argomento con notevole disinvoltura e offre una visione fresca e molto opportuna delle vite interiori e dei mondi sociali degli adolescenti che soffrono di salute mentale”.

Oltre a questo riconoscimento, però, Mental si è portato a casa anche il Premio Speciale Giuria degli Studenti, per “aver trattato con intelligenza e sensibilità il tema delicato della salute mentale. Riteniamo necessario e rilevante che un broadcaster di Servizio Pubblico tratti un argomento di tale urgenza, facendosi parte attiva nella lotta allo stigma sociale”.

A Mental -in concorso per la categoria Web Fiction– va il merito di essere stata in questa edizione l’unica serie italiana ad essere entrata tra i finalisti del Prix Italia in tutte le categorie, selezionati da 76 giurati internazionali tra 241 titoli radio, tv e web presentati dalle emittenti di tutto il mondo.

Per chi non conoscesse la serie, facciamo un passo indietro. Mental ha debuttato in esclusiva su RaiPlay il 18 dicembre 2020: la serie è il remake della finlandese Sekasin e racconta il percorso di quattro giovani affetti ognuno da un differente problema psichiatrico ricoverati in una clinica.

C’è Nico (Greta Esposito), sedicenne affetta da schizofrenia; Michele (Romano Reggiani), borderline e tossicodipendente; Emma (Federica Pagliaroli), anoressica ed autolesionista e Daniel (Cosimo Longo), affetto da disturbo bipolare.

Gli otto episodi (da venticinque minuti ciascuno) di Mental raccontano con uno sguardo diretto e senza ipocrisie il tema dei disturbi mentali abbattendo gli stereotipi ed affiancandolo al tema più comune delle difficoltà del crescere. Prodotto da Simona Ercolani e diretta da Michele Vannucci, la serie vede nel cast anche Gianluca Gobbi, Simone Liberati e Marco Cocci.