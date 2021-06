Ludovico Tersigni è fidanzato: passione alle stelle prima di X Factor

I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato l’attore e conduttore per le strade di Roma con la sua dolce metà

Il cuore di Ludovico Tersigni è occupato. Per anni l’attore lanciato da Skam Italia ha provato a tenere riservata la sua vita privata. Ora che è prossimo al debutto sul palco di X Factor, il 25enne è stato pizzicato dai fotografi del settimanale Diva e Donna in atteggiamenti inequivocabili.

Negli scatti si vede Ludovico Tersigni con la fidanzata, una bella ragazza mora con cui passeggia a Roma. Una ragazza di cui non si conosce il nome e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Entrambi sono vestiti casual – lui addirittura in pantaloncino e infradito – e con i sacchetti della spesa.

Ludovico Tersigni e la fidanzata si abbracciano e si baciano con un’intesa travolgente. Al momento non è dato sapere di più: il diretto interessato uscirà definitivamente allo scoperto o continuerà a mantenere il massimo riserbo sulle sue faccende di cuore?

Di recente Ludovico Tersigni ha spiegato perché non è presente sui social network. Il nuovo conduttore di X Factor non ha infatti nessun profilo Instagram o Facebook. Il nipote di Zoro ha confessato che non riesce a stare dietro a situazioni del genere e che preferisce farne a meno.

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor

Ludovico Tersigni – che non ha nessun legame con Alessandro, ex Grande Fratello oggi attore de Il Paradiso delle Signore – ha ammesso che sta facendo il possibile per salire sul palco di X Factor senza timori e preoccupazioni. Di sicuro, però, ci saranno degli errori. Del resto questa è la prima esperienza da conduttore per Tersigni, che è stato scelto dalla produzione del programma per il suo talento e la sua spontaneità.

Ludovico ha inoltre rivelato che non chiederà consigli ad Alessandro Cattelan, che ha condotto X Factor per ben dieci anni e che ha mollato per traslocare in Rai. Tersigni non conosce personalmente il suo predecessore e per questo si confronterà con la sua famiglia. Nello specifico la mamma (il papà è scomparso qualche anno fa), gli zii e la cugina 18enne, che ha uno sguardo vivace e curioso sul mondo.

(GossipeTV – Antonella Latilla)