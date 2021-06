Dazn e Mediaset, accordo per raccolta pubblicitaria della Serie A

Dazn e Digitalia’08 (Gruppo Mediaset) hanno siglato l’accordo per la raccolta pubblicitaria della Serie A TIM per il prossimo triennio 2021-2024. Dazn, a partire dal prossimo campionato, trasmetterà tutta la Serie A TIM per un totale di 380 partite a stagione, 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky).

“Il calcio da sempre è un veicolo di forte attrazione e grande rilevanza per gli investitori pubblicitari e l’accordo siglato tra Dazn e Digitalia’08 fornirà alle aziende la migliore combinazione possibile di customer experience e di comunicazione”, si legge nella nota stampa. “Digitalia’08 vanta una expertise unica nell’advertising del prodotto calcio, essendosi occupata della vendita della Serie A TIM (dal 2008 al 2018), della Serie BKT (2011-2015), della Champions League (dal 2008 al 2018) e della Uefa Europa League (dal 2009 al 2015)”.

Stefano Sala, presidente di Digitalia’08, ha affermato:

“E’ un accordo di importanza strategica per il nostro gruppo ma anche per il mercato. La partnership con Dazn dà vita ad una collaborazione vincente che unisce l’approccio più moderno e flessibile di Dann nel trattare il prodotto sportivo alla solidità ed alla esperienza pluriennale di Digitalia nel servizio e nella relazione con le aziende. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare al massimo questa offerta, così centrale per gli investitori pubblicitari soprattutto in una fase di ripresa economica come quella che stiamo vivendo in questi mesi”.

Veronica Diquattro, Chief Customer & Innovation Officer di Dazn, afferma:

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione che abbiamo avviato con Digitalia’08 che, grazie alla consolidata e riconosciuta esperienza nell’advertising degli eventi sportivi premium, è il partner ideale per attuare un progetto strategico importante finalizzato alla valorizzazione della Serie A. Mentre in Dazn stiamo lavorando per offrire ad un numero sempre maggiore di tifosi un prodotto innovativo e moderno che consenta una migliore fruizione della Serie A, Digitalia’08 sarà in grado di valorizzare ancora di più questa competizione che grande rilevanza ha nel mercato dell’advertising del nostro paese”.

Digitalia’08 avrà un mandato esclusivo a raccogliere la pubblicità per la Serie A Tim lavorando in stretta collaborazione con Dazn Media che continuerà ad occuparsi della ricca offerta sportiva disponibile sulla piattaforma.