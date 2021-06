Asia Argento e la droga: “Ho provato di tutto, anche bevande di sciamani”

Asia Argento si è confidata a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due ogni venerdì sera in seconda serata. L’attrice, regista e produttrice – vista di recente all’Isola dei Famosi per supportare l’amica del cuore Vera Gemma – ha raccontato la sua dipendenza dalle droghe che l’ha torturata per svariati anni.

Asia Argento ha spiegato di aver provato inizialmente per curiosità ma di essere poi finita nel tunnel della dipendenza. La 45enne era dipendente da ogni tipo di sostanza stupefacente e non è stato facile riuscire a smettere. “È iniziata come sperimentazione, ma poi è finita come dipendenza e là mi sono spaventata”, ha ammesso l’artista.

L’ex di Morgan ha assicurato di aver provato davvero di tutto, anche bevande sacre di sciamani. Asia Argento ha precisato che si tratta di medicine sacre che provengono dall’Amazzonia e hanno un effetto che dipende dal tipo di persona.

Che tipo di effetto hanno avuto su Asia Argento? La diretta interessata ha confidato di aver capito, tramite queste bevande, molte cose su se stessa, sulla sua famiglia, e i suoi avi. Ha addirittura ricevuto molte visite da persona che non ci sono più, che vedeva come persone reali. Asia Argento ha confessato che non si trattava di allucinazioni ma di persone che, tramite queste bevande, è riuscita a vedere in carne e ossa. Apparizioni che, com’è prevedibile, l’hanno scossa parecchio.

Non solo droghe: a Belve Asia Argento ha ricordato pure l’episodio in cui ha fotografato di nascosto Giorgia Meloni in un ristorante. La foto è stata poi postata sui social network con un commento feroce relativo all’aspetto esteriore della Presidente di Fratelli d’Italia.

Asia Argento si è detta pentita di quel gesto così infimo, di aver preso in giro una donna per il suo fisico. Per questo ha poi personalmente chiesto scusa a Giorgia Meloni, con la quale c’è stata una sorte di riconciliazione. La figlia di Dario Argento ha inoltre rimarcato di essere bisessuale anche se non ha mai vissuto un grande amore con una donna. Se con gli uomini ha avuto molteplici relazioni, Asia non si è mai riuscita ad innamorare – almeno fino ad oggi – di una donna.

gossipetv.com