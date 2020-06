Domenica andrà in onda in streaming la Festa della Musica

Domenica 21 giugno alle 19.00, in occasione della Festa della Musica di Roma 2020, il Teatro dell’Opera ha in programma un evento molto speciale che potrà essere seguito in streaming gratuito sul canale YouTube di OperaVision: il soprano Rosa Feola e il baritono Roberto Frontali, accompagnati al pianoforte da Enrica Ruggiero, canteranno dal palcoscenico del Costanzi interpretando rispettivamente ‘Caro nome’ dal Rigoletto di Verdi e ‘Nemico della patria’ dall’Andrea Chénier di Giordano.

Le due esibizioni sono parte di un esclusivo gala organizzato da OperaVision – piattaforma di riferimento per l’opera gratuita e on-demand – assieme a otto tra le maggiori istituzioni musicali europee. De Nationale Opera di Amsterdam, Komische Oper di Berlino, Glyndebourne, Teatro Real di Madrid, Opéra-Comique di Parigi, Det Kongelige Teater di Stoccolma, Grande Teatro-Opera Nazionale di Varsavia e, per l’Italia, il Teatro dell’Opera di Roma, hanno contribuito con una propria proposta artistica alla creazione del piacevole programma dell’OperaVision Summer Gala.

Presentato da Kasper Holten avrà inizio alle 19.00 con le esibizioni del soprano Rosa Feola e del baritono Roberto Frontali. Proseguirà poi di palcoscenico in palcoscenico nelle altre istituzioni europee che riaprono così virtualmente al pubblico le loro porte, per la prima volta dopo questi mesi di chiusura.