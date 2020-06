Rai Radio 2, nuovo weekend con “Viva Sanremo” di Pino Strabioli: ci saranno Marcella Bella e Simona Ventura

Un altro piacevole weekend in compagnia di Pino Strabioli (nella foto) su Rai Radio2. Domani e domenica andrà in onda dalle 11 alle 12, la trasmissione Viva Sanremo che celebra il meglio della musica italiana. Inizialmente il programma doveva avere vita breve, giusto il tempo di festeggiare i settant’anni di Sanremo, ma il successo ha spinto la rete a far proseguire il ciclo delle trasmissioni. Domani Pino Strabioli incontrerà Marcella Bella, la diva della musica leggera italiana. Si parlerà del suo vissuto creativo, talvolta condiviso con il fratello Gianni che ha scritto, per lei, hit come Montagne verdi e Nell’aria. Domenica sarà la volta di Simona Ventura, la regina della tv. Con la Ventura, Strabioli ripercorrerà parti salienti della carriera della conduttrice, ricordando il suo Sanremo del 2005. Di Strabioli, vi rammentiamo un altro evento interessante: domani ci sarà, alle 18, sulla pagina Facebook della libreria Iocisto, un incontro tra l’attore e la scrittrice Susanna Schimperna. La conversazione verterà sull’ultimo libro dell’autrice L’ultima pagina.