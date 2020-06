Roma, il 24 giugno si alza il grido degli artisti

Nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute, il prossimo 24 giugno, dalle ore 22.00 presso gli Studios di Via Tiburtina 521 a Roma, si alzerà il grido degli artisti e degli operatori del mondo dello spettacolo e della cultura, attraverso una complessa e suggestiva messinscena.

La manifestazione, ‘Grido per un nuovo Rinascimento – Prima Giornata Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo’, vuole essere un tripudio di luci, corpi, colori e musica dove un grido di dolore si trasformi in un inno alla speranza. La manifestazione (una proposta, non una protesta) nasce su iniziativa di un nutrito numero di operatori del mondo dello spettacolo e della cultura: artisti, tecnici e maestranze tutti uniti per accendere i riflettori sui tanti professionisti del settore messi a dura prova, già prima dell’emergenza coronavirus, e oggi alle prese con ancora più gravi difficoltà economiche.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Mibact, del Comune di Roma, di Roma Lazio Film Commission e di varie associazioni dello spettacolo.