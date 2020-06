Rai3, stasera andrà in onda “Notte prima degli esami oggi”

Tornano Nicolas Vaporidis e la sua cerchia di amici, in un’altra effervescente commedia sugli esami di maturità diretta da Fausto Brizzi che Rai3 trasmette alle 21.20. Ma è l’estate del 2006, quella dei Mondiali di calcio in Germania vinti dall’Italia di Lippi; l’estate dei nuovi e vecchi grandi amori, delle piccole e grandi incomprensioni in famiglia. Luca si innamora di Azzurra, una biologa marina di qualche anno più grande di lui, che lo trascina con la sua voglia di vivere in mille spericolate avventure. E a casa deve fare i conti con il padre Paolo (Giorgio Panariello), eterno bambino che combina guai a ripetizione.