Infortunio per Barbara D’Urso: “Non avrei voluto condividere questo”

“C’è una cosa che non avrei voluto condividere con voi, ma fra due giorni sarò in diretta e l’avreste capito da soli”, così Barbara D’Urso è comparsa a sorpresa sui social network per raccontare la brutta disavventura di cui è stata protagonista. La popolare conduttrice, da sempre restia a condividere la sua vita privata sul web, questa volta ha fatto uno strappo alla regola, raccontando in prima persona quanto vissuto nel tardo pomeriggio di ieri.

Mentre ancora si stava godendo il successo del suo Live! – Non è la d’Urso – che nell’ultima puntata ha raggiunto picchi di 3 milioni di telespettatori e del 21% di share – Barbara D’Urso è stata vittima di un brutto incidente domestico. A raccontarlo è stata lei stessa attraverso un video post condiviso, poche ore fa, sulla sua pagina ufficiale Instagram. Nel breve filmato la conduttrice ha raccontato quanto avvenuto mercoledì pomeriggio quando, per colpa di una svista, si è procura una brutta ustione. “Non avrei voluto dirvelo – ha esordito su Instagram la conduttrice – ma lo avreste notato da soli, quindi meglio dirvelo io. Mercoledì pomeriggio mi sono fatta parecchio male. Qui sotto è c’è un’ustione bella pesantuccia e importante. E’ stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici ma guarirò presto. Le cose brutte sono altre”.

Di fronte alle videocamera del suo cellulare, Barbara D’Urso ha cercato di sdrammatizzare la situazione, scherzando sull’infortunio e immaginando possibili accorgimenti per coprire la vistosa, quanto ingombrante, fasciatura alla mano: “Anche coprirla con un guanto nero sarebbe stato difficile e ve ne sareste accorti, quindi tanto vale dire la verità”. La conduttrice non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, ma nelle storie del suo account Instagram si è mostrata con la mano bendata in una stanza simile a una sala operatoria dove, con ogni probabilità, ha ricevuto i primi soccorsi. Non è la prima volta che Barbara D’Urso è vittima di un incidente domestico e sceglie di condividere l’accaduto con i suoi follower. L’ultimo brutto episodio era avvenuto lo scorso settembre, quando era caduta violentemente a terra nella sua abitazione, infrangendo una lastra di cristallo e rischiando grosso. Anche in quell’occasione se l’era cavata con un brutto spavento e un collare ortopedico.