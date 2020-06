Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Quarto Grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi del caso di Roberta Ragusa, scomparsa il 14 gennaio 2012 a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa. Il 10 luglio 2019, la Cassazione ha condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, per omicidio e distruzione di cadavere, il marito della donna: Antonio Logli. Ma la difesa dell’uomo è pronta a giocare una nuova – inedita – carta, per dimostrarne l’innocenza.



Al centro della puntata anche la morte di Alessio e Simone: due cugini 12enni che, lo scorso anno, nel ragusano, sono stati travolti e uccisi da un SUV mentre giocavano davanti a casa.

L’uomo alla guida, Rosario Greco, è stato condannato a nove anni di reclusione. Una sentenza che ha deluso profondamente le famiglie, che chiedono di rivedere il caso: secondo i genitori non si è trattato di incidente, ma di omicidio. Un nuovo video dell’accaduto potrebbe modificare le decisioni prese dal Gup del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato?