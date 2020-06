George Clooney e Amal Alamuddin in crisi nera: sono già pronte le carte del divorzio – SUPERGOSSIP

Il divo di Hollywood e la moglie avvocato non hanno digerito la convivenza forzata per l’emergenza virus. E ora, dopo settimane da separati in casa, sono pronti alla mossa definitiva, dicono…

George Clooney e Amal Alamuddin sono in crisi nera. Il supergossip rimbalza dagli Stati Uniti, dove i magazine si sono scatenati sulle indiscrezioni raccolte tra gli amici della coppia. Che sarebbe sul punto di scoppiare. Definitivamente. Dopo i tanti rumors che li hanno inseguiti in queste ultime settimane.

COLPA DELLA QUARANTENA – Le gole profonde raccontano che George Clooney e Amal Alamuddin abbiano pesantemente accusato il colpo della quarantena imposta per l’emergenza Covid-19. Che come tante altre coppie, solitamente abituate a vivere in giro per il mondo, a contatto con mezzo mondo, sempre sotto i riflettori e le attenzioni di tutti, sia stata fatale per il rapporto di convivenza forzata. Una convivenza obbligata 24 ore su 24, 7 giorni su 7… Insomma, quello che per noi comuni mortali è stata semplicemente una gran seccatura, per George Clooney e Amal Alamuddin è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

NON SONO GLI UNICI – Così, George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero solo l’ultima coppia scoppiata per colpa del lockdown. In Italia, per dire, abbiamo l’esempio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il vero fatto è che non bastano alcune settimane di convivenza obbligata (seppure solitamente abituati a vivere diversamente) a mandare in crisi un amore che appariva felice e sereno. Già, perché in realtà, i magazine sottolineano che è proprio questo amore che già da tempo non era affatto né felice né sereno…

DAI GOSSIP AL DIVORZIO – George Clooney e Amal Alamuddin sembravano la coppia perfetta, dopo quel matrimonio da favola a Venezia nel 2014. Dopo la nascita dei due gemelli, sembravano aver cementato definitivamente la loro unione. ma evidentemente due personaggi entrambi così in vista e così ambiziosi hanno trovato attriti insanabili una volta che sono stati limitati nella loro libertà e nella loro intraprendenza. Così, almeno, dicono i proverbiali bene informati. In questi ultimi mesi, infatti, si sono intensificati i periodici rumors sulla loro crisi. Al punto che si diceva che vivessero già da separati in casa. Ora, alcuni amici della coppia (che mantengono rigorosamente l’anonimato) sostengono che siano già pronte le carte per il divorzio. Addirittura. Staremo a vedere se si tratta delle solite malelingue o di amici che ci hanno davvero visto lungo…

