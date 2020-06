Chi sono Takagi & Ketra, il duo delle hit estive

Da Amore e capoeira a tantissime altre hit: ecco chi sono Takagi & Ketra, il duo che sforna un successo dopo l’altro.

Producono canzoni che ascoltiamo tutti i giorni in radio e televisione, ma pochi conoscono la loro identità: si tratta di Takagi & Ketra, un duo musicale fra i più prolifici degli ultimi anni e che stanno conquistando canzone dopo canzone le vette delle principali classifiche italiane.



Ma chi sono veramente i due producer? Dietro le loro barbe, i capellini da baseball e i tanti tatuaggi si nascondono due ragazzi con la passione per la musica e per la produzione: Alessandro Merli, nato a Milano e classe 1973, e Fabio Clemente, nato a Vasto nel 1986.

I due militano in diverse esperienze musicali prima di incontrarsi: Alessandro è uno dei membri dei Gemelli Diversi mentre Fabio milita fra le fila dei Boom Da Bash. Nel 2002 i due si conoscono e decidono di cominciare insieme un percorso musicale che li porterà a scrivere per i nomi più in voga del panorama discografico italiano. La formula è semplice: loro producono e scrivono la canzone, che viene poi interpretata da una voce: è come se i due cucissero attorno all’artista il vestito perfetto per lui. Hanno cantato le loro canzoni Calcutta, Fedez, Marracash, Baby K, Giusy Ferreri e tanti, tanti altri artisti. Il loro primo pezzo prodotto insieme? Nu juorno buono di Rocco Hunt, che vincerà nel 2014 Sanremo Giovani.

Tutta la musica che passa dalle loro mani sembra trasformarsi in oro. Ma qual è la ricetta del loro successo? Beh, forse non lo sapremo mai… ma ascoltiamoci i loro migliori successi! Impossibile non ricordarsi L’esercito dei Selfie, canzone che ha letteralmente intasato tutte le radio italiane. Alla voce troviamo Arisa e Lorenzo Fragola per un duo inedito e esplosivo!

Un mix di anni ’80, musica pop e disco dance: il duo affida la canzone a Elisa e Tommaso Paradiso, che duettano in uno dei pezzi più interessanti degli ultimi anni. Hit estiva del 2018, Amore e capoeira è un brano interpretato da Giusy Ferreri che ha conquistato le principali classifiche italiane, vincendo anche i Wind Summe Festival 2018.





Lorenzo Martinotti, Notiziemusica.it