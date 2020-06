James Blunt, tour estivo rimandato alla primavera

E’ rimandato alla primavera il tour estivo di James Blunt. A causa della pandemia globale, le tappe previste in Italia il 18 luglio al Festival del Vittoriale Tener-a-mente a Gardone Riviera (BS), il 30 settembre a Roma, il 2 ottobre a Padova e il 3 ottobre a Milano sarà riprogrammato così: 23 marzo Milano (Mediolanum Forum), 24 marzo Padova (Kioene Arena), 27 giugno Gardone Riviera – BS (Festival del Vittoriale).

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le rispettive nuove date.

La data di Roma del 30 settembre 2020 al Palazzo dello Sport non potrà invece essere recuperata e potrà quindi essere richiesto il rimborso tramite voucher entro il 17 luglio.

ANSA