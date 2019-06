Rai1, domani inzierà il ciclo di repliche di “Don Matteo 11”

Viene riproposta l’unidicesima serie di “Don Matteo” che sarà protagonista della prima serata del giovedì dal 20 giugno alle 21.25 su Rai1. Una donna viene brutalmente aggredita e, mentre i carabinieri avviano le indagini per identificare i responsabili, un avvenimento del passato della signora riemerge con tutto il suo forte carico emotivo: quella donna, infatti, molti anni prima è rimasta coinvolta nell’incidente in cui è morta la figlia di Cecchini. Intanto Don Matteo accoglie in canonica il bambino della vittima che con la sua semplicità e finisce, inaspettatatamente, per conquistare il cuore del maresciallo.