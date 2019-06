Cocciante, da Notre Dame a Turandot

Il musicista torna nella colonna sonora italiana di Toy Story 4

Una nuova opera da realizzare in Cina, con attori cinesi, Turandot. La rifaccio completamente, non c’entra niente Puccini. Continuo il mio discorso musicale, come ho fatto con Il Gobbo di Notre Dame. Per ora non posso anticipare di più”. Lo dice all’ANSA Riccardo Cocciante, accennando al suo nuovo progetto a margine della presentazione di Toy Story 4 di Josh Cooley, in sala dal 26 giugno con Disney.

Nel film animato, il cantautore torna nella colonna sonora italiana come autore e interprete di ‘Hai un amico in me’ dal brano di Randy Newman “You’ve Got a Friend in Me” (presente anche in una nuova versione di Benji & Fede), e ora anche per una delle due nuove canzoni di Newman per il film, “I Can’t Let You Throw Yourself Away”), diventata ‘Non permetto’ .

“Mi è piaciuta la versione di ‘Hai un amico in me’ dei miei colleghi (Benji e Fede, ndr), rifatta chitarra e voce. La trovo molto giovane, fresca, semplice, e chiara. E’ importante non smettere mai di ascoltare e imparare dai giovani”, dice Cocciante.

Ansa.it