“Storia di una famiglia perbene”, via alle riprese della seconda stagione

Dopo il successo della prima serie, sono iniziate in questi giorni le riprese della seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene”. La serie di Canale 5, diretta da Stefano Reali, vede ancora protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti.

In “Storia di una famiglia perbene – seconda stagione”, ritroviamo la famiglia De Santis che, nella Bari vecchia dei primi Anni Novanta, continua a battersi contro le ingiustizie di quel tempo per far valere la verità e mettere a tacere ogni forma di violenza. Tanti i colpi di scena e gli eventi inaspettati che si susseguiranno nel corso delle puntate, come l’arrivo nel quartiere di un giovane con un passato oscuro e misterioso e l’ingresso di una nuova famiglia di malavitosi, che tenterà di prendere il comando al posto della famiglia Straziota.

“Storia di una famiglia perbene – seconda stagione” è realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset. Le scene verranno ambientate in vari luoghi della Puglia tra cui Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.