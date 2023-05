Rihanna celebra la maternità con un bellissimo servizio fotografico

Diventare mamma è un’esperienza forte e magica che cambia in modo drastico la vita di una donna. Non solo la propria quotidianità viene completamente rivoluzionata, ma si capisce anche cosa significa davvero provare amore incondizionato verso qualcuno. Rihanna se ne è resa conto e, dopo aver messo al mondo il piccolo RZA appena un anno fa, ha deciso di continuare ad allargare la sua famiglia col compagno A$AP Rocky. Qualche mese fa ha annunciato la seconda gravidanza, lo ha fatto mostrando un pancione già molto evidente durante l’after-show del Super Bowl e da allora non perde occasione per celebrare la bellezza del corpo femminile in dolce attesa. Nelle ultime ore, ad esempio, ha condivido delle splendide foto in topless in versione futura mamma.

Rihanna è incinta, aspetta il suo secondo figlio da A$AP Rocky e non potrebbe essere più bella. Dopo aver calcato red carpet di fama internazionale e aver celebrato il primo anno di RZA con tanto di occhiali griffati, ha voluto condividere sui social delle foto speciali. La popstar ha celebrato la maternità con degli splendidi scatti in topless, nei quali appare sullo sfondo di un paesaggio paradisiaco con indosso semplicemente un micro tanga e un reggiseno gioiello che lascia il décolleté nudo. Copre il seno con le mani, rivelando anche dei preziosi anelli d’oro e pietre scintillanti, ma a farla da protagonista è in assoluto il meraviglioso pancione.

Sebbene sia già molto avanti con la sua seconda gravidanza, le foto in topless non sono attuali, risalgono a poco più di un anno fa quando aspettava il suo primo figlio. Solo oggi, però, le ha rese pubbliche, ricordando con dolcezza quel periodo magico ed emozionante. Nella didascalia ha scritto: “In onore della mia prima gravidanza, abbracciando la maternità e la magia che questo corpo ha creato! Piccolo RZA… lui lì dentro non aveva la più pallida idea di quanto fosse matta sua madre, o di quanto fosse ossessionata dal dargli vita”. Con un hashtag #tobecontinued, inoltre, ha lasciato intendere che probabilmente ci sarà un nuovo shooting in topless per la seconda gravidanza. Farà attendere ai fan ancora una volta più di un anno per ammirarlo?