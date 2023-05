Daniele Bossari e la lotta contro il tumore: “Salvato dall’amore”

Daniele Bossari ha affrontato una prova durissima quando gli è stato diagnosticato un carcinoma alla base della lingua, un anno fa. Fondamentale nel suo percorso verso la guarigione è stato il supporto di Filippa Lagerback. “Ho ricevuto il suo amore immediato” ha confidato al Corriere della sera. Oltre alla moglie, anche la sua famiglia gli è stata molto vicina: “Mio padre, che era da sempre un esempio di forza, un uomo tutto d’un pezzo, impostazione rigida, una carriera militare, non faceva che ripetermi ‘ti voglio bene’. Mia mamma pregava”.

“Quando arriva la diagnosi ti tremano le gambe. Oggi sai che la scienza ti dà più possibilità di guarigione, ma all’inizio mi sembrava di vivere in un incubo, si disintegrano tutte le certezze. Il primo risultato è la distruzione dell’ego: di colpo non puoi fare niente se non affidarti agli altri”, ha raccontato Daniele Bossari ripercorrendo gli attimi in cui gli è stato diagnosticato il carcinoma alla base della lingua. “Io mi sono affidato completamente alla scienza per il corpo ma non ho chiuso la speranza metafisica. Ho pregato anche io, come mia mamma, e mi sono rifugiato nell’amore”, ha spiegato.

Le condizioni di salute di Daniele Bossari Ora che il momento più critico è alle spalle, Daniele Bossari spiega: “Sto bene, sono in una fase molto bella, produttiva. Ho voglia di solarità, di vita e amore: sto esplorando la sua potenza a livello universale. E ho sperimentato una interconnessione profonda con l’universo; mi fa ridimensionare i problemi e le arrabbiature: scivola tutto più velocemente. Intervisto ricercatori, scienziati ma con consapevolezza diversa rispetto al passato”. Spiritualità ed esoterismo sono molto importanti nella sua vita, e anche in questa fase complicata gli hanno saputo fornire una giusta prospettiva.

Il supporto di Filippa Lagerback Fondamentale nel percorso di guarigione di Daniele Bossari, è stato il supporto di Filippa Lagerback. La showgirl aveva già raccontato di aver sempre mantenuto un approccio positivo nei confronti della malattia. “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto”, aveva raccontato senza negare di aver vissuto anche lei momenti di scoramento. Però ha aggiunto: “Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza”.

La storia d’amore con Filippa Lagerback Daniele Bossari e Filippa Lagerback stanno insieme da 22 anni. “L’avevo vista la prima volta in un poster pubblicitario e forse anche lì ho visualizzato, visto che ho pensato subito: ok, sarà la donna della mia vita”. E così è stato. I due hanno una figlia, Stella, e da 5 anni sono felicemente sposati. “Prima non ne sentivamo l’esigenza in effetti: il sigillo del nostro amore è stata Stella, nostra figlia. Gliel’ho chiesto durante il ‘Grande Fratello Vip’ ma, nonostante sia avvenuto sotto gli occhi delle telecamere, avevo maturato in me questo desiderio e mi sono buttato: per fortuna ha detto sì ed è stato bellissimo proprio perché eravamo maturi e consapevoli della nostra scelta”.

Sempre al suo fianco Filippa Lagerback non ha fatto mai mancare il suo supporto a Daniele Bossari, né a seguito della diagnosi di tumore né durante il periodo della depressione, iniziato quando la carriera del conduttore è entrata in crisi. “In tutti questi anni mi è sempre stata vicina e per sempre intendo dire sempre, anche nei miei momenti di depressione e dolore: lei c’era”, ha rivelato lui.