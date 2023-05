Adriana Lima una bellissima neomamma a Cannes 2023

Continua la 76esima edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi mondani più attesi nel mondo del cinema che ogni anno presenta decine di film in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno del finale di Indiana Jones con Harrison Ford, si chiama Indiana Jones And The Dial Of Destiny ed è stato proiettato per la prima volta proprio alla Croisette. Il red carpet è stato invaso dalle star e, dopo Karlie Kloss in versione dea della maternità col pancione, è arrivata anche Adriana Lima a celebrare la bellezza della maternità. È diventata mamma per la terza volta meno di un anno fa ma, nonostante ciò, è già tornata alla vita mondana e lo ha fatto con stile: ecco cosa ha indossato per sfilare a Cannes 2023.

Lo scorso anno Adriana Lima aveva partecipato al Festival di Cannes col pancione, oggi è tornata alla Croisette ma in versione neomamma. È ben cosciente del fatto che il suo corpo sia cambiato, basti pensare al fatto che proprio di recente aveva celebrato le forme “in trasformazione”, ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, ama questa nuova sensualità materna e lo dimostra con le scelte di stile messe in atto. Per calcare il red carpet francese ha puntato tutto sulla femminilità con una lunga e sinuosa sirena fasciante di Tamara Ralph. L’abito è total black con una generosa scollatura strapless e la silhouette aderente ma a fare la differenza è una fascia giallo acceso che parte dal fianco, passa sulla spalla e diventa un maxi strascico con tanto di fiocco sulla schiena.

A completare il tutto non sono mancati degli ulteriori dettagli sofisticati e glamour. Adriana Lima ha abbinato l’abito a un paio di tacchi a spillo di Jimmy Choo e a degli scintillanti gioielli di diamanti di Chopard, dal bracciale XXL all’anello con la maxi pietra, fino ad arrivare agli orecchini pendenti. La modella ha poi tenuto i capelli legati in un raccolto tiratissimo, così da mettere in risalto il make-up dai toni naturali e i penetranti occhi azzurri. Sui social non ha esitato a documentare la nuova esperienza a Cannes, mostrandosi prima alle prese con un allenamento pre-red carpet, poi a preparativi terminati con tanto di didascalia “Sentirsi avventurosi e glamour”. Insomma, Adriana è una neomamma che non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro e alla moda e a Cannes ne ha data l’ennesima prova.