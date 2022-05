Taylor Swift riceve laurea honoris causa alla New York University: il discorso

La popstar ha offerto un discorso emozionante in occasione del dottorato onorario in belle arti che ha ricevuto mercoledì 18 maggio dalla New York University. Le sue parole sono state inoltre il discorso di apertura dell’anno accademico dell’ateneo, pronunciate presso lo Yankee Stadium. “Avremo brutti momenti. Ci riprenderemo, impareremo da quei momenti e ne usciremo più resilienti”, ha concluso l’artista. Nel suo discorso cita in maniera velata quanto accaduto con Kanye West e Kim Kardashian

Taylor Swift ha ricevuto la laurea honoris causa da parte della New York University: un dottorato onorario in belle arti che la cantante ha ricevuto mercoledì 18 maggio. Dopo essere stata insignita di questo prestigioso riconoscimento, ha offerto un discorso di ringraziamento molto emozionante (che è stato anche il discorso ufficiale di apertura dell’anno accademico dell’ateneo).



Presso lo Yankee Stadium, Swift ha aperto con una battuta: “Sono sicura al 90% che il motivo principale per cui sono qui è perché ho una canzone chiamata ’22′”, ha scherzato riferendosi al fatto che per aprire l’anno accademico 2022 (’22 appunto) non c’era nome migliore di una popstar che ha scritto una canzone con quel titolo.

Benché l’artista non abbia ricevuto un’educazione e un’esperienza universitarie dei canonici quattro anni di college (come si usa in America), di esperienza come donna in carriera ne ha parecchia, quindi il suo discorso – durato quasi 20 minuti – è stato una preziosa lezione di vita offerta ai neolaureati.



Ciò di cui ha parlato è proprio l’immissione nel mondo del lavoro, quella fase post-laurea che coincide con l’inizio della carriera, senza edulcorare quell’iter, tutt’altro. “La vita può essere pesante”, ha affermato. “Avremo brutti momenti. Ci riprenderemo, impareremo da quei momenti e ne usciremo più resilienti”.

Un discorso di saluto ai laureandi durante la cerimonia di inizio della classe del 2022 della New York University che non vuole minimamente essere tutto rosa e fiori.



“Ci accadranno cose difficili. Ci riprenderemo. Impareremo da queste. Diventeremo più resilienti grazie a queste. Finché saremo abbastanza fortunati da respirare, inspireremo, respireremo, respireremo profondamente, respireremo fuori”, ha aggiunto. “E ora sono un medico, quindi so come funziona la respirazione”, ha concluso l’artista con un’altra battuta, riferendosi al gioco di parole doctor, che significa (come in italiano) sia dottore nel senso di laureato sia medico.