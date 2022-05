Rai Radio: Musicultura a Macerata, un cast d’eccezione

Litfiba, Ditonellapiaga e Manuel Agnelli allo Sferisterio

La 33° edizione di Musicultura si prepara a vivere la sua fase conclusiva dal 20 al 25 giugno a Macerata con la collaborazione attiva di Rai Radio1 allo Sferisterio, la suggestiva arena neoclassica simbolo di Macerata e delle Marche.



La prima delle due serate, il 24 giugno, vedrà sul palco le testimonianze artistiche di Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares e le esibizioni degli otto artisti vincitori del concorso.



Il 25 giugno si susseguiranno le performance di Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Pilar, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra, nell’unica apparizione italiana dell’artista islandese nel 2022 e quelle dei quattro artisti in concorso più votati dal pubblico dello Sferisterio la sera prima.



Dopo i due concerti di presentazione dei finalisti, trasmessi in diretta da Rai Radio 1, la radio ufficiale del festival, il 3 e 4 maggio scorso dal Teatro Persiani di Recanati, i brani degli artisti sono in queste settimane protagonisti sempre su Rai Radio 1 per la diffusione al grande pubblico.