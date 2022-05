Oscar 2023, i film dovranno uscire nelle sale. Si torna alle regole pre-Covid

Film proiettati nelle sale dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2022, e stop alle iniziative “promozionali”: come ricevimenti, cene e “cibo e bevande gratuite” per i membri dell’Academy

Dopo due anni di adeguamenti legati alla pandemia, la cerimonia per la consegna degli Oscar 2023 tornerà alla normalità. Ritorno alle regole pre-Covid ma con altri cambiamenti, perché i membri – precisa l’Academy nel nuovo regolamento – “dovrebbero prendere decisioni basate esclusivamente sui meriti artistici e tecnici dei film“. Intanto: i candidati dovranno tornare a lanciare i propri film nelle sale cinematografiche, e le date per essere presi in considerazione sono tra 1 gennaio ed il 31 dicembre 2022. E poi stop alle iniziative “promozionali” come cene, ricevimenti, “cibo e bevande gratuite o altri tipi di ospitalità”.

Il cinema ed i due anni di pandemia

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, abbreviata in Academy, aveva sospeso temporaneamente le regole in vigore da quasi novant’anni, a causa dell’epidemia di coronavirus: per l’edizione 2021 si consideravano solo pellicole distribuite tra il 1 Gennaio ed il 28 Febbraio del 2020, quest’anno, la forbice aveva iniziato ad allargarsi – ammessi i film usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2021 – ora, si torna alla normalità. La cerimonia per la 95ma edizione degli Oscar si terrà il 12 marzo a Los Angeles

I film idonei possono essere presentati in anteprima nelle sale cinematografiche e su un servizio di streaming, ma la loro permanenza deve durare “un minimo di sette giorni consecutivi, con almeno una proiezione al giorno, in una delle sei principali aree metropolitane approvate”. Le sedi sono ancora Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Atlanta e la San Francisco Bay Area.ApLa cerimonia degli Oscar

“Equità e trasparenza”

E poi, linee guida aggiornate per “mantenere un alto grado di equità e trasparenza”, questo – specifica l’Academy nel nuovo regolamento – nel modo in cui le compagnie cinematografiche e gli individui promuovono i film idonei per i premi”. Questi principi si concentrano soprattutto su tutto il parterre promozionale (che spesso aiuta la produzione del film ad accompagnare la giuria verso una maggior benevolenza per il proprio prodotto). Quindi cambiano le regole su “promozioni, proiezioni, il contatto con i membri dell’Academy e l’ospitalità”.

Nuove regole per il 2023

Intanto, “nessun materiale promozionale, o qualsiasi cosa di valore, può essere dato ai membri durante le proiezioni o altrove”, altro requisito è che “le proiezioni non possono includere ricevimenti, intrattenimento, cibo e bevande gratuiti o altri tipi di ospitalità.” Limitate inoltre, il “numero di email che i membri possono ricevere su un film specifico ogni settimana“. I membri del settore musicale dovrebbero evitare di “partecipare a proiezioni o eventi con esibizioni dal vivo di musica”. Le conseguenze per la violazione delle linee guida, conclude il regolamento, includono la squalifica e l’eventuale sospensione o espulsione dall’Accademia.