Cannes: il gatto Stepan, simbolo dell’Ucraina, premiato tra gli influencer più popolari al mond

Alla cerimonia di premiazione, il gatto star di Instagram con 1,3 milioni di followers, indossava un papillon blu e giallo, ed era accompagnato dal popolarissimo Tiktoker Khaby Lame

Dal suo profilo ‘loveyoustepan’ aveva raccontato la fuga sotto le bombe da Kharkiv, dove viveva fino all’inizio dell’invasione russa con la sua famiglia. Oggi il gatto Stepan, star di Instagram da 1,3 milioni di followers e simbolo dell’Ucraina, è approdato addirittura al Festival di Cannes dove, ‘in gran spolvero’, ha ricevuto il prestigioso premio WIBA 2022 (World Influencers and Bloggers Award), il riconoscimento che va ai personaggi più influenti sui social.

Alla cerimonia di premiazione, Stepan indossava un papillon blu e giallo, ed era accompagnato dal Tiktoker più seguito al mondo, Khaby Lame, che ha ripetutamente invitato i social media a fermare l’operazione speciale in Ucraina.

Stepan e i suoi padroni avevano documentato attraverso i social la fuga da Kharkiv verso la Francia. Il loro viaggio, come quello di milioni di famiglie ucraine, è iniziato alla fine di febbraio, quando sono stati svegliati dalle esplosioni che hanno fatto tremare le loro finestre, e hanno visto con orrore le case vicine bruciate davanti ai loro occhi. La loro casa è rimasta intatta per un’intera settimana, fino a quando un proiettile è volato sul balcone del vicino, colpendo il loro edificio.

Dopo essere fuggiti in Francia, hanno avviato una raccolta fondi con lo scopo di donare fondi ad alcuni enti di beneficenza per animali in Ucraina.