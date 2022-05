Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme… a un patto

Dietro la crisi l’inconciliabilità degli impegni professionali

Non tutto è perduto per Anna Tatangelo e Livio Cori. La cantante e il rapper, a un mese dalla rottura, si sarebbero rimessi insieme. A una condizione, però. Secondo il settimanale “Chi”, sarebbero stati gli impegni professionali a creare malcontento nella coppia. Così Anna avrebbe dato il suo aut aut a Livio: anteporla ai suoi sogni di carriera in tv. E ora i due starebbero vivendo una sorta di periodo di prova.



Da poco più di un anno Anna Tatangelo e Livio Cori vivono un’intensa storia d’amore. La cantante, 35 anni, ha ritrovato la felicità tra le braccia dell’artista napoletano, dopo la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio da cui ha avuto il suo unico figlio Andrea. Ci hanno messo diverso tempo prima di uscire allo scoperto, poi si sono presentati sui social con discrezione e naturalezza mostrando le loro serate sul divano, le conversazioni a tavola, gli scherzi e i sorrisi tra le mura domestiche. E sono arrivate anche le presentazioni ufficiali con la famiglia e con i follower sempre mantenendo riserbo.



Un mese fa l’addio improvviso e chiacchierato. Sono circolate dichiarazioni attribuite a Cori e smentite dal rapper sui social, mentre la Tatangelo postava silenziosa solo foto di shooting e pose perfette. Ora il settimanale “Chi” rivela che tra i due è tornato il sereno e che dietro la riappacificazione ci sia un patto. La cantante avrebbe chiesto a Livio Cori di dedicarsi completamente a lei, mettendola al primo posto rispetto alla carriera. Per i due sarà un’estate di ripartenza…