Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime, Maria De Filippi la rimprovera: “Sono anni che parli di Riccardo”

La Puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, che conferma il suo accordo con la dama del Trono Over. Nella conversazione si inserisce anche Ida Platano, che rimane molto delusa dalla risposta secca che il suo ex fidanzato le rifila. Dopo che i due escono dallo studio, la Platano scoppia in lacrime disperata, e Maria De Filippi cerca di tirarla su di morale, ricordandole che l’affascinante Gabriele è molto interessato a lei. La Platano, tuttavia, ha qualche dubbio sul cavaliere…

Continua la querelle tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, accusata dal cavaliere di avergli chiesto di rimanere nello studio a Uomini e Donne per infoltire le schiere dei suoi followers. La dama nega tutto, affermando che se così fosse stato, la loro scelta in studio sarebbe stata finta insieme alla loro relazione. Roberta, infatti, racconta di essere stata presentata alla madre di Riccardo che avrebbe detto di essere certo della loro storia, e di non aver tratto alcun vantaggio da due puntate in più trascorse a discutere con lui. Il Guarnieri, tuttavia, è irremovibile e Gianni Sperti sembra credere fermamente alla versione del cavaliere. Nella discussione interviene, ancora, Ida Platano che cerca di prendere la parola ma viene immediatamente zittita dal suo ex fidanzato.

Vedendo la reazione di Riccardo, la Platano perde le staffe e tenta di attirare la sua attenzione per costringerlo a chiederle scusa. Il Guarnieri la mette in guardia, affermando di sapere qualcosa di troppo anche sul suo conto ma di non voler cedere alle provocazioni. Nel frattempo, Roberta è sull’orlo delle lacrime e lascia lo studio dichiarando di aver amato veramente Riccardo. I dubbi persistono e Ida è ormai fuori di sé dalla rabbia, che le scatena vecchi ricordi e rancori. Dopo qualche minuto, infatti, Ida scoppia a piangere disperata e ammette di essere dispiaciuta per il trattamento che Riccardo continua a riservarle senza motivo.

Per calmare la dama, Maria De Filippi le fa notare che Gabriele la guarda spesso con interesse. Il cavaliere è approdato in studio per conoscere Elisabetta Simone che, ancora interessata a Luca Cenerelli, lo ha liquidato senza troppe cerimonie, e ora osserva con attenzione la Platano. La dama ammette di essere stata contattata da Gabriele ma che ha deciso di non uscire con lui quando le ha fatto insistenti domande sulla relazione con Riccardo. La De Filippi interviene, facendole notare che sono anni che lei parla solo ed esclusivamente del Guarnieri, e dunque è normale che Gabriele abbia voluto indagare. Confortata, Ida accetta di prendere un caffè con il cavaliere: tra loro nascerà qualcosa?

