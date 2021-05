Su TIMVISION in diretta tutte le partite Fifa eNations Cup 2021

Da giovedì 20 maggio gli Azzurri ‘scenderanno in campo’ nel TIM Space a Milano, per il girone di qualificazione FIFA eNations Cup 2021

La nuova eNazionale FIFA21 Powered by TIMVISION affronterà la sua prima competizione internazionale di rilievo il 20 maggio. Gli Azzurri infatti saranno impegnati nella FIFA eNations Cup 2021, prestigioso torneo a cui parteciperanno tutte le federazioni mondiali. A difendere i colori dell’Italia saranno Karim ‘Karimisbak’ Rmaiti e Rocco ‘Guarinojr’ Guarino, per la console PS4, e Gianluca ‘Pignone’ Ciliberti per XBOX, i tre eplayer vincitori dei tornei nazionali di selezione organizzati e promossi da FIGC e TIM.

La prima fase a gironi vedrà impegnate otto Nazioni per gruppo (20 e 21 maggio), l’Italia sorteggiata nel Gruppo B, affronterà Finlandia, Russia, Paesi Bassi, Irlanda, Spagna, Scozia e Portogallo. Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno alla fase successiva del torneo (22 e il 23 maggio), mentre le finali della competizione si svolgeranno il prossimo agosto a Copenaghen.

Gli Azzurri saranno ospitati nel TIM Space (in via Magolfa, Milano) e disporranno di connessioni in fibra FTTH (Fiber To The Home) con velocità fino a 1 Gigabit/s in grado di offrire le migliori prestazioni tecnologiche. L’hashtag #FIBRATIM guiderà tutte le comunicazioni social di teasing e di story telling delle giornate. Le gare saranno trasmesse in diretta su TIMVISION, la TV di TIM, a partire dalle ore 16.45, giovedì 20 maggio.

TIMVISION è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport in Italia. Grazie alla sua strategia di aggregatore offre i migliori contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner (Disney+, Netflix, DAZN, NOW, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision), alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima.

Inoltre, il nuovo decoder TIMVISION e il modem ‘WiFi Serie A TIM’ garantiscono allo spettatore la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa. Il WiFi certificato dai tecnici TIM assicura infine la copertura in tutta la casa.

Programma delle gare del 20 maggio:

Ore 17: ITALIA-Scozia

Ore 18: ITALIA-Repubblica di Irlanda

Ore 19: ITALIA-Russia

Ore 20: ITALIA-Portogallo

Programma delle gare del 21 maggio:

Ore 17: ITALIA-Spagna

Ore 18: ITALIA-Paesi Bassi

Ore 19: ITALIA-Finlandia