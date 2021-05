Record di ascolti per il ritorno dell’Eurovision

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in onda su Rai4, ha segnato il record di ascolti da quando va in onda su questo canale. La conduzione è stata affidata a Ema Stokholma e Saverio Raimondo ed è stata la più apprezzata.

533.000 spettatori netti per il 2.2% di share. Questi sono gli ottimi dati che nella serata di ieri riescono quasi ad appaiare il risultato di Nove con il film “Attacco al potere” e che superano i dati di Tv8 con il best of di Italia’s Got Talent. La prima fase del torneo, aspettando la finalissima di sabato sera, ha dato l’accesso alla fase finale ai primi dieci artisti rappresentanti per dieci nazioni. Ci saranno Cipro, Svezia, Belgio, Ucraina, Israele, Russia, Norvegia, Azerbaijan, Malta, Lituania. Tra i partecipanti spiccano gli Hooverphonic, che rappresentano il Belgio con “Mad about you”.

Ecco i primi dieci finalsti

Le nazioni già qualificate di diritto: Olanda, Regno Unito, Italia (con i nostri Maneskin), Spagna e Germania, sono state raggiunte da dieci nazioni selezionate tra le sedici che si sono esibite.

Cipro: Elena Tsagrinou – El diablo

Svezia: Tusse – Voices

Belgio: Hooverphonic – The Wrong Place

Ucraina: Go_A – Shum

Israele: Eden Alene – Set me free

Russia: Manizha – Russian Woman

Norvegia: Tix – Fallen Angel

Azerbaijan: Efendi – Mata Hari

Malta: Destiny – Je me casse

Lituania: The Roop – Discoteque

Gli ascolti tv dell’Eurovision Song Contest

Dopo un anno di stop a causa della pandemia l’Eurovision è tornato con ascolti eccezionali. La diretta da Rotterdam della prima semifinale, commentata per l’Italia da Ema Stokholma e Saverio Raimondo e impreziosita da un omaggio speciale a Franco Battiato, ha conquistato 533.000 spettatori netti per il 2.2% di share. Numeri importanti rispetto all’ultima prima semifinale trasmessa in Italia, seguita da 421.000 spettatori per l’1.7% di share. Il dato complessivo è anche il migliore degli ultimi cinque anni, ricordando che nel 2015 la semifinale veniva addirittura trasmessa in differita e in seconda serata. Con queste premesse ci si aspettano dati ancora più importanti per la finale di sabato sera, che andrà in onda su Rai1.