Rai2, stasera torna Restart

Si rinnova l’appuntamento con Restart-L’Italia ricomincia da te, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, in onda alle 23.15 su Rai2. Ospite in studio Dario Franceschini, ministro della Cultura. Al centro del dibattito il futuro di cinema, musei e teatri che vivono la loro stagione peggiore. Ma quanto pesa la cultura nel Pil? E quali saranno i primi interventi da pianificare con quei 6 miliardi che arrivano dal Recovery? Con la testimonianza di Piero Pelù, impegnato nella campagna per il Ristoro immediato a favore delle imprese e dei lavoratori dello spettacolo, e Carlo d’Ippoliti, Docente di Economia all’Università La Sapienza, che con i numeri alla mano ci spiegherà quanto pesa la Cultura nella nostra economia. L’Italia riapre: si rialzano tante saracinesche chiuse, il coprifuoco si riduce, prosegue la campagna vaccinale. Intanto in altri Paesi, come in Danimarca, esiste già il green pass, un certificato Covid-19 obbligatorio per accedere ad alcuni servizi (ad esempio cinema e teatri) e per viaggiare all’estero. Un esempio da seguire? Se ne parlerà con Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, Sandra Zampa, consulente del ministro della Salute, Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova e Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare al Cnr. Con Alessandro Sallusti, direttore di Libero, Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia e Gaetano Pedullà, direttore La Notizia, si affronterà uno tra i temi più caldi e attuali, “il sistema” giustizia e la necessità della sua riforma. Focus sui tempi della giustizia civile in Italia e all’estero, con il nostro esperto commercialista, Gianluca Timpone, alla lavagna di Restart.