Naomi Campbell è mamma e “ha un fidanzato segreto negli Usa”

Secondo il The Sun Naomi Campbell, mamma a 50 anni della sua prima figlia, avrebbe al suo fianco un fidanzato segreto con il quale vive felice negli Stati Uniti. Secondo una fonte vicina alla modella, durante l’ultimo anno di pandemia Naomi “ha vissuto in America con il suo fidanzato ed è davvero felice. Ha deciso che era il momento giusto per dare vita ad una famiglia”. Eppure il quotidiano britannico fa notare che pur non essendo sfuggita del tutto ai paparazzi, la top model non ha mai mostrato pubblicamente un pancione. In passato aveva detto di non escludere l’ipotesi dell’adozione, pur di soddisfare il suo desiderio di maternità.

Naomi Campbell è diventata mamma, ma è mistero sull’identità del padre della sua prima figlia. L’ex top model, 50 anni, ha annunciato a sorpresa la nascita del suo “angelo” lasciando sorpresi milioni di fan, del tutto all’oscuro della sua gravidanza. Nessuna foto col pancione e nessun indizio circa una recente storia d’amore, che potesse lasciar intendere l’arrivo di un bebè per la modella. Solo una piuttosto chiacchierata assenza dalla scena pubblica negli ultimi mesi, per lo meno in Italia, dove Naomi aveva dato forfait a Carlo Conti rifiutando l’invito a salire sul palco del suo Festival di Sanremo 2021. Lo scatto pubblicato su Instagram, che mostra il piedino della piccola e il tag della madre di Naomi, lasciava intendere che non ci fosse alcun uomo nella sua vita, ma secondo fonti britanniche la modella sarebbe tutt’altro che sola.

“Naomi si è davvero addolcita nell’ultimo anno ed è in una fase meravigliosa della sua vita. Ha vissuto in America con il suo fidanzato ed è davvero felice. Alla fine sembrava il momento per diventare madre e l’emozione è alle stelle”, avrebbe rivelato al The Sun una fonte vicina a Naomi Campbell. Stando alle indiscrezioni pubblicate dal quotidiano britannico, la “Venere nera” avrebbe vissuto un periodo molto intenso durante la pandemia e, avendo trovato l’amore, avrebbe deciso di fare il grande passo e mettere le basi per una famiglia. “Il primo periodo le ha permesso di fermarsi e fare il punto sulle cose importanti e ha deciso che era il momento di provare a dar vita nel modo più giusto una famiglia”. Resta il fatto che la modella non ha parlato pubblicamente di nessuna relazione sentimentale. L’ultimo flirt che non è sfuggito al gossip era stato quello con l’ex star dei One Direction Liam Payne, esploso a dicembre 2018, più giovane di 23 anni. La coppia era stata avvistata insieme in diverse occasioni, ma stando ai media britannici avrebbero smesso di frequentarsi appena quattro mesi dopo.

Come fa notare the Sun, negli ultimi mesi Naomi Campbell non sarebbe del tutto sfuggita ai paparazzi, ma non ci sarebbe mai stata alcuna parvenza di un pancione. Non è esclusa quindi l’ipotesi che la modella abbia optato per l’adozione di una bambina. Nel 2017 infatti, rispondendo a ES Magazine, aveva ammesso di “pensare all’avere figli tutto il tempo”, ma che ora “con i progressi della scienza penso di poterlo fare quando vorrò”, senza fretta. Alla domanda su una possibile adozione aveva risposto: “Forse…”, senza escludere l’idea. Il desiderio di maternità è sempre stato presente durante la sua lunga carriera sulle passerelle. A Vogue nel 2018 raccontava: “Amo i bambini e lo farò sempre. Quando sono in giro per i bambini, divento bambina anch’io. Questa bambina non voglio perderla mai”.

(Fanpage – Giulia Turco)