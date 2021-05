Naomi Campbell a sorpresa è mamma a 51 anni. L’annuncio su Instagram spiazza tutti: «Mi ha scelto lei»

Naomi Campbell diventa mamma a quasi 51 anni e spiazza i suoi followers con un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram. La ex top model, cantante e attrice britannica, che festeggerà il suo compleanno il 22 maggio, ha comunicato sul social a sorpresa l’arrivo di una bimba nella sua vita. «Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre,- scrive nel post in cui con una mano tieni i piedini bianchi di una neonata- sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo. Non c’è amore più grande».

Restano però ancora ignoti il nome della bimba e la data di nascita. Non è chiaro inoltre chi sia il padre e se Campbell abbia partorito o assunto una madre surrogata. Una fonte in esclusiva a Page Six avrebbe dichiarato: «Naomi desiderava essere madre da molto tempo e alla fine è successo. È la madrina di molti amici e figli di famiglia e ha sempre atteso con ansia il giorno di fondare la propria famiglia ». In molti tra le sue amicizie vip hanno inviato i loro auguri dopo aver condiviso la notizia.

ilgazzettino.it