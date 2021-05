Enola Holmes 2: Netflix annuncia l’arrivo del sequel con Millie Bobby Brown

La nostra Undici di Stranger Things è pronta a rivestire i panni della giovane investigatrice nel secondo capitolo di quella che già si preannuncia una saga di successo. Come già sappiamo, Enola Holmes è l’adattamento de Il caso del marchese scomparso, il primo di una serie di romanzi scritti da Nancy Springer che raccontano le gesta della sorella minore di Sherlock e Mycroft. Una ragazzina spesso bistrattata e sottovalutata dai più celebri fratelli maggiori che non solo deve farsi strada da sola in un mondo dominato da uomini e pregiudizi, ma anche risolvere (in totale indipendenza) il caso della sparizione della madre, l’unica sempre pronta a sostenerla.

Non si sa ancora la data di uscita (maybe il 2022), ma il film è già in produzione (così come possiamo vedere anche dall’immagine postata dall’attrice). Secondo alcune fonti, le riprese dovrebbero prendere il via a settembre e il set dovrebbe essere a Londra. Il sequel sarà sempre diretto da Harry Bradbeer e avrà come sceneggiatore Jack Thorne. La trama, dunque, dovrebbe ricalcare il secondo romanzo scritto dalla Springer, dal titolo Il caso della dama sinistra e sarà incentrata sulla figura di Lady Cecily Alistair, una donna misteriosamente scomparsa mentre si trovava nella sua camera da letto. Indovinate a chi toccherà indagare?

Il cast principale dovrebbe ricalcare quello di Enola Holmes: oltre a Millie Bobby Brown ci saranno di nuovo Henry Cavill e Sam Claflin, ma un grande assente potrebbe essere Louis Partridge, l’interprete di Lord Tewkesbury (questo perché il personaggio non viene citato nel secondo libro della saga, ma mai dire mai).

Non so voi, ma la sorellina di Sherlock Holmes è entrata nel mio cuore fin dal primissimo frame del film: il suo personaggio ci insegna a lottare sempre per ciò in cui crediamo e a non lasciarci demoralizzare dai giudizi degli altri. Anche per questo, non vedo l’ora di rivederlo in azione.

vanityfair.it