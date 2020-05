Sossio Aruta offeso sui social dopo un’intervista: lui si sfoga e minaccia querele

Dopo una recente intervista, Sossio Aruta viene duramente offeso sui social. Lui si sfoga sui social, minacciando querele. Ecco cosa è accaduto

Solo qualche giorno fa, come ricorderemo, il settimanale Nuovo ha pubblicato un’intervista a Sossio Aruta, attraverso la quale l’ex Cavaliere di Uomini e Donne svelava di essere stato colpito dalla crisi lavorativa. A causa dell’emergenza sanitaria infatti il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha continuato a lavorare in un supermercato, dando prova della sua umiltà. Sossio infatti per mantenere la sua famiglia non ha mai negato di aver svolto qualsiasi tipo di lavoro, anche quelli più umili, non vergognandosi mai e camminando, come è normale che sia, sempre a testa alta. Queste le dichiarazioni che ha riportato il settimanale:

“Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto. Sono triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili. E poi non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli maschi: Daniel Ciro e Diego che vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi.”

Tuttavia a seguito dell’intervista pubblicata da Nuovo, Sossio Aruta ha svelato di aver ricevuto duri attacchi e offese sui social. Così l’ex gieffino ha deciso di intervenire, svelando come in realtà le sue parole siano state in qualche modo pompate. Il futuro marito di Ursula Bennardo ha così fatto chiarezza sulla situazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Innanzitutto non mi sto lamentando, perché io un lavoro ce l’ho e qualcuno neanche quello. Non sto criticando chi lavora al supermercato, ma si evince che non ho chiesto aiuto a nessuno. Non sono un morto di fame, non sono disperato. Partiranno querele perché stanno danneggiando la mia persona, la mia immagine. Perché ogni giorno ricevo messaggi, a centinaia, di offese gratuite. Questa notizia è stata pompata”.

