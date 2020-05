Pago, Serena Enardu si sfoga su Instagram dopo l’addio

Dopo l’addio a Pago, Serena Enardu si sfoga nelle Stories di Instagram e risponde alle accuse

Serena Enardu si sfoga su Instagram dopo l’addio a Pago e le polemiche per la fine della loro relazione. L’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante erano tornati insieme durante il Grande Fratello Vip, dimenticando le liti a Temptation Island Vip. Serena era entrata nel reality per riconquistare Pacifico, dopo essersi accorta di amarlo ancora.

La storia, anche lontano dalle telecamere, sembrava procedere a gonfie vele, fino all’epilogo, arrivato con un messaggio su Instagram. La Enardu ha svelato di aver litigato con Pago, facendo intendere che il cantante non è riuscito a superare i flirt con Alessandro Graziani a Temptation Island Vip. Se l’ex gieffino ha scelto la via del silenzio, dedicandosi alla musica, Serena dopo la fine della relazione ha continuato ad essere attiva su Instagram.

L’ex tronista infatti è un’influencer di professione e, per ovvi motivi, ha postato diversi video e foto di sponsorizzazioni. Una scelta che non è piaciuta ad alcuni follower che l’hanno aspramente criticata. “Voi per caso siete quelle persone che se hanno problemi a casa smettono di andare a lavoro o ci vanno con l’aspetto arrabbiato e teso? Io no!”, ha tuonato Serena nelle Stories, affermando di dover lavorare per crescere suo figlio e mantenere una casa.

“Non ho bisogno di mostrare quanto sono forte o quanto sono fragile, questo è il mio profilo – ha aggiunto -. Se non vi sta bene, toglietemi il ‘segui’ […] Commentate pure, ma non venite a dire queste cose a me, perché mi fate solo perdere tempo a leggere i vostri messaggi”.

E mentre Pago ha presentato il suo nuovo singolo su Instagram, Miriana Trevisan è intervenuta sulla questione. L’ex star di Non è la Rai ha vissuto una lunga relazione con il cantante da cui è nato Nicola e ancora oggi i due sono molto legati. La showgirl ha però chiarito di non sapere nulla riguardo la rottura con Serena e di non essere la responsabile del loro allontanamento, come era stato ipotizzato da alcuni follower. “Io ho messo in chiaro le cose da sempre – ha detto -. Io e Pago siamo amici e non c’è mai stato niente se non questo meraviglioso bambino e la nostra storia terminata 8 anni fa. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale ne vorrei stare fuori”.

Dilei.it