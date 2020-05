New Amsterdam 2 quando torna in onda: la data dei nuovi episodi

New Amsterdam 2 data d’inizio, quando torna in onda la serie tv: i nuovi episodi a giugno

Quando torna in onda New Amsterdam 2? Da qualche settimana stiamo vedendo su Canale 5 un riassunto delle puntate precedenti, in attesa dei nuovi episodi. Oggi a rivelare quando dovrebbero andare in onda è stato Fanpage.



Dalle prime notizie trapelate dagli ambienti Mediaset, la seconda stagione di New Amsterdam riprenderà a giugno 2020, e non a maggio come inizialmente avevamo immaginato. La serie tv è stata divisa in due parti come è già successo l’anno scorso e come succede anche in America. Non è l’unica serie per cui viene fatta una scelta del genere dalle emittenti statunitensi: succede, per esempio, anche con Grey’s Anatomy. Ma adesso è tempo di tornare nei corridoi nel New Amsterdam e scoprire cosa succederà a Max Goodwin e tutti gli altri medici dell’ospedale.

Li abbiamo lasciati il 28 gennaio con la terza puntata della prima parte, li ritroveremo il 4 giugno: questa la data d’inizio dei nuovi episodi di New Amsterdam 2. Il giorno al momento è questo, ma non possiamo escludere cambiamenti dell’ultimo minuto nel palinsesto di Canale 5. Tuttavia non dovrebbe cominciare più tardi dei primi giorni di giugno. Abbiamo già delle anticipazioni sui nuovi episodi di New Amsterdam, perché ci sarà un salto temporale dopo gli ultimi episodi in onda. Se non avete paura dello spoiler e volete scoprire in anticipo cosa succederà, vi suggeriamo le nostre anticipazioni.

La seconda stagione era composta inizialmente da diciannove episodi. Dopo l’emergenza Coronavirus, che si è trasformato in una pandemia, è stato deciso di non mandare in onda un episodio di New Amsterdam 2 in cui si parla proprio di una pandemia in atto a New York. Si tratta del penultimo episodio, che quindi è stato escluso dalla messa in onda. A conti fatti, e considerando che abbiamo già visto a gennaio i primi nove episodi, ne mancano quindi altrettanti. Probabilmente verranno suddivisi in tre serate, quindi ci aspettano tre puntate di New Amsterdam 2 a giugno 2020.





Ilaria Columpsi, Gossipetv.com