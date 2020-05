Marica Pellegrinelli svela il trattamento di bellezza con cui ha perso una taglia: ‘Non mi capacito’

La modella dopo un massaggio elogia il risultato ottenuto. In soli 40 minuti smaltiti i panzarotti e l’aperitivo della sera prima

Marica Pellegrinelli rimane ancora una volta stupefatta: con il trattamento di bellezza nel centro di estetica medicale Haquos a Milano la modella ha una taglia in meno. E’ lei stessa a rivelarlo nelle sue IG Stories. La bella ex moglie di Eros Ramazzotti ha una linea già assolutamente perfetta. Mamma di Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 5 anni, ha sempre conservato il suo fisico longilineo che l’ha resa famosa e desideratissima dagli stilisti.

Nonostante non abbia chili di troppo, Marica, appesantita dalla quarantena, approfitta della fine del lockdown per un massaggio e si affida alle sapienti mani di Joice Rodriguez, una terapista brasiliana che lavora nel centro.

E’ felice che la donna sia tornata al lavoro. Lascia che Joice accarezzi il suo corpo a dovere, poi, a fine trattamento di bellezza, è stupefatta. E non per la prima volta. “Io non mi capacito della sua capacità di farmi perdere una taglia in 40 minuti (più che una taglia)”, scrive ai suoi follower sul social.

I panzarotti e il brindisi della sera prima sono solo un lontano ricordo: Marica ha recuperato appieno la forma, si è magicamente sgonfiata. Ora si sente veramente al top.





Annamaria Capozzi, Gossip.it