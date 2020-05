Del Piero si è ripreso: “Sto meglio e sono già a casa”

Alessandro Del Piero era stato ricoverato a causa di una colica renale: è stato dimesso ed è tornato a casa sua.

I tifosi della Juventus erano preoccupati per le condizioni di Alessandro Del Piero, ricoverato domenica a Los Angeles a causa di una colica renale: il peggio, fortunatamente, sembra essere passato.

L’ex capitano bianconero ha lasciato un video-messaggio su Instagram per ringraziare i suoi fans che gli hanno dedicato tantissimi messaggi d’affetto, informandoli del suo rientro a casa già avvenuto.

“Ciao a tutti, vi lascio questo piccolo video-messaggio perché volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per come stavo. Grazie mille per il vostro sostegno: sto bene, sono già a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio, alla prossima”.

Del Piero potrà tornare ad occuparsi della gestione del LA 10 FC, club con sede nella metropoli californiana balzato agli onori della cronaca per l’esordio di due calciatrici in una squadra composta prevalentemente da uomini.

Goal.com