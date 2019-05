Stasera torna, su Rai1, “Che tempo che fa”

Un nuovo appuntamento con “Che tempo che fa” di Fabio Fazio andrà in onda dalle 20.35 su Rai1, con ospite il leader del M5S Luigi Di Maio. Ospiti della puntata Pierfrancesco Favino e il regista Marco Bellocchio nelle sale dal 23 maggio con “Il traditore”, film che racconta la storia di Tommaso Buscetta, unico titolo italiano in concorso al Festival di Cannes.

E ancora Heather Parisi, icona della danza e della tv, che quest’anno festeggia quarant’anni di carriera. In puntata anche Cesare Cremonini per parlare del nuovo tour 2020 e di altre grandi novità. In studio Gad Lerner in onda dal 3 giugno su Rai3 con il programma “L’Approdo”.

Tra i protagonisti della serata i Thegiornalisti che presenteranno “Maradona y Pelé”, nuovo singolo del gruppo scritto da Tommaso Paradiso. La band chiuderà il tour al Circo Massimo il 7 settembre. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

A seguire “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Gigi Marzullo, Orietta Berti, il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo saranno ospiti: alla vigilia del suo compleanno Diego Abatantuono, Daniele Liotti in onda il prossimo 22 maggio su Rai1 con il film “Duisburg – Linea di Sangue”, la super campionessa italiana di biathlon Dorothea Wierer, Max Tortora, Giovanna Bizzarri voce e pianoforte accanto a Gigi Marzullo in “Sottovoce”, trasmissione che quest’anno compie 25 anni, e Ale & Franz.